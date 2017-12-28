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毛巾反傾銷雲縣府力爭續行有成　業者：非常幸福

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/28 20:14
▲毛巾反傾銷記者會，業者致贈毛巾，與縣長李進勇合影留念。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）
▲毛巾反傾銷記者會，業者致贈毛巾，與縣長李進勇合影留念。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

財政部20日公告課徵中國大陸進口毛巾第三次反傾銷稅，雲林縣長李進勇於28日召開記者會表示，感謝中央相關部會支持，給雲林縣毛巾業者一公平競爭的良好環境，保護產業免受中國大陸進口毛巾反傾銷的危害。雲林縣議員李建昇、江文登以及虎尾鎮長林文彬、紡織產業綜合研究所主任黃慶堂、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長李應興、台灣區毛巾工業同業公會理事長張旭初及毛巾業者皆前來參與，關心毛巾產業的發展、展示產業成果。 

對中國大陸進口毛巾課徵反傾銷稅，源自95年6月1日，歷經二次課徵，於105年12月19日到期，雲林縣毛巾產業科技發展協會於課徵期限截止前，向財政部申請繼續對中國大陸進口毛巾課徵反傾銷稅，經財政部、經濟部依程序調查認定後106年12月20日公告，第三次繼續對中國毛巾課徵反傾銷稅，課徵期間5年，稅率為29.72% 。 

雲縣府亦支持對中國大陸進口毛巾續課第三次反傾銷稅。於105年6月8日，「雲林縣毛巾產業科技發展協會」申請對中國大陸進口毛巾繼續課徵反傾銷稅，縣府站在輔導毛巾產業立場，邀集中央機關、財團法人紡織研究所、在地毛巾業者等相關單位於105年11月28日召開「105年度雲林縣毛巾產業座談會」，舉辦產官學綜合意見交流，將業者的心聲轉達給中央，籲請中央保護毛巾產業，爭取對中國大陸進口毛巾課徵反傾銷稅。並於106年10月27日縣府派員出席產業調查損害聽證會，表達支持續課立場，幫助毛巾業者有安心的公平貿易環境，促進產業的永續。雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長李應興回想爭取過程亦表示，很感謝縣府大力支持，對於保護產業政策的續行，感到非常幸福。 


▲業者致贈毛巾，與縣長合影留念。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

關鍵字反傾銷毛巾雲林
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