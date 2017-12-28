美國優先 川普將裁制中國不公平貿易行為

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）針對中國不公平貿易行為，美國川普政府準備在明年初宣布新的強硬貿易制裁，經常掛在嘴邊的打擊行動即將成真，部分美國企業主管擔心將會引爆一場代價慘烈的貿易戰爭。
數位企業主管和密切追蹤貿易政策的分析家指出，川普總統預料數週內將會採取實際行動，處理一連串涉及中國的貿易糾紛。
「華盛頓郵報」報導，川普預定明年1月底前首次做出決定，以回應美國企業要求針對中國太陽能板與洗衣機課徵關稅或採行進口配額制，這些產品都是在中國及其鄰近國家製造。
負責處理這2項爭議案的美國貿易官員已認定，美國國內製造商因為進口日增而受到損失，並已建議川普總統設立新的貿易障礙。
分析家指出，針對北京據信未能保障外商智慧財產權所進行更廣泛調查結果出爐前，川普也可能下令限制中國在美國的投資，或是片面提高關稅，這可能違反美國對世界貿易組織（WTO）的承諾。
另一方面，中國鋼和鋁進口日增，引發國安疑慮，美國商務部（Commerce Department）已進行調查，白宮也將對此採取行動。
戰略暨國際研究中心（CSIS）中國貿易專家甘思德（Scott Kennedy）表示：「他們的意圖是帶來震撼與威懾。他們不是鬧著玩的。」（譯者：中央社嚴思祺）1061228