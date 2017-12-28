美國優先 川普將裁制中國不公平貿易行為

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）針對中國不公平貿易行為，美國川普政府準備在明年初宣布新的強硬貿易制裁，經常掛在嘴邊的打擊行動即將成真，部分美國企業主管擔心將會引爆一場代價慘烈的貿易戰爭。

數位企業主管和密切追蹤貿易政策的分析家指出，川普總統預料數週內將會採取實際行動，處理一連串涉及中國的貿易糾紛。

「華盛頓郵報」報導，川普預定明年1月底前首次做出決定，以回應美國企業要求針對中國太陽能板與洗衣機課徵關稅或採行進口配額制，這些產品都是在中國及其鄰近國家製造。

負責處理這2項爭議案的美國貿易官員已認定，美國國內製造商因為進口日增而受到損失，並已建議川普總統設立新的貿易障礙。