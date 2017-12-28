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併購效益帶動 矽格明年營收衝破百億元 與陸廠洽談合

鉅亨網2017/12/28 19:33
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IC 封測矽格 (6257-TW) 今(28)日召開法說會，董事長黃興陽今 (28) 日表示，受惠併購效益加上自身成長，明年營運動能可期，營收將上看百億元，他也透露，中國大陸是快速崛起的市場，目前已與陸廠洽談合作中，最快明年下半年可見到成果。

法人指出，矽格在併購效益帶動下，明年每股純益將達 3.6 元以上，大幅優於今年 2 元表現。

矽格今日召開法說會，黃興陽說，矽格已進行 6 次併購案，併購效益帶動下，毛利率持穩 30%，未來將持續尋找新的併購標的。

中國市場方面，黃興陽說，中國大陸積極扶植半導體產業，目前已是全球最大市場，矽格目前在無錫已投資設立新廠，但規模不大，估新廠營收約 1 成左右，明年將加大投資，目前正與當地廠商洽談合作，最快明年下半年明朗。

黃興陽強調，明年在併購效益與自身成長帶動下，營收將上看百億元。

矽格今年間接取得台星科 51.88% 股權，10 月開始併入營收，10、11 月營收已達 7.54 億元與 8.29 億元，年增率逾 4 成，第 4 季也一口氣認列來自星科金朋的賠償金額 4.7 億元，為矽格第 4 季營運帶來強勁貢獻。矽格加入台星科營收後，測試比重降到 75%，封裝提升至 25%。 

在明年資本支出上，矽格今年約 17 億元，明年估 16 億元，較今年略為下滑，黃興陽表示，後續將持續追加，其中 3 億元將用於擴充 8、12 吋晶圓級封裝，可增加 1-2 成產能，應用以比特幣、手機為主，另外也將興建可靠度實驗室。

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