併購效益帶動 矽格明年營收衝破百億元 與陸廠洽談合

IC 封測矽格 (6257-TW) 今(28)日召開法說會，董事長黃興陽今 (28) 日表示，受惠併購效益加上自身成長，明年營運動能可期，營收將上看百億元，他也透露，中國大陸是快速崛起的市場，目前已與陸廠洽談合作中，最快明年下半年可見到成果。

法人指出，矽格在併購效益帶動下，明年每股純益將達 3.6 元以上，大幅優於今年 2 元表現。

矽格今日召開法說會，黃興陽說，矽格已進行 6 次併購案，併購效益帶動下，毛利率持穩 30%，未來將持續尋找新的併購標的。

中國市場方面，黃興陽說，中國大陸積極扶植半導體產業，目前已是全球最大市場，矽格目前在無錫已投資設立新廠，但規模不大，估新廠營收約 1 成左右，明年將加大投資，目前正與當地廠商洽談合作，最快明年下半年明朗。