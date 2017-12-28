〈大同現增股東不滿〉股東轟重損股東權益 籲公司懸崖

他說，5 億股現增案，因暫定將以 14 元辦理，與市價 19 元的價差，造成消息傳出後，隔日 (22 日) 大同股價連續重挫，最低下跌到 17.2 元，造成股東立即的價差損失；此外老股與現增股的潛在的價差空間，恐引發大量放空鎖定，進行價差套利，大幅限縮股價上攻的動能，並導致原股東的權益不保。

林宏信指出，大同董事會在 12 月 21 日通過現金增資 5 億股，表面上，大同表示在完成增資後，將可大幅改善財務結構，強化公司競爭力，但事實上真是如此？

大同 (2371-TW) 董事會通過將辦理現金增資 5 億股，每股暫訂 14 元，預計募集 70 億元，現增案引來市場派股東欣同董事長林宏信質疑必要性、合法性不足，是不是公司派想利用現增鞏固經營權，他認為，此舉將嚴重損害股東權益，籲請公司派懸崖勒馬，停止損害股東權益的增資案。

林宏信指出，更讓人擔心的，有心人在這段時間透過融券上下其手，恐怕有利用資訊不對等，大賺價差的嫌疑；最讓人質疑的是這次現增的必要性、合法性不足，是不是公司派想利用現增鞏固經營權，此舉恐重創所有股東。

林宏信說，現增這麼重大的決策，還包括參與轉投資公司綠能 (3519-TW) 私募股等，卻僅召開董事會就做出決議，具體收益成效都未做仔細評估，視股東的權益於無物，他強調，今年股東會已經否決 6 億元增資案，董事會又自行決議增資，要增資要減資，生殺大權都在幾名董事手上，已經違反合法程序，正當性令人質疑。

林宏信指出，因現金增資消息曝光、股價重挫，蒸發的 45 億市值，已經損及股東權益，今日已在台北地檢署告發，另外，股東也擔憂特定人士透過私募，鉅額的股價價差款項恐將落入私人口袋，這部分也將由檢調單位查明。

林宏信強調，除了股東權益被當兒戲外，日前大同公司又宣布，要增設過半數的獨立董事，強化公司治理；但自林蔚山以來，原本的獨立董事就已失職，該下台的人不下台，不該下台的被逼下台，正直行使獨董職權的人下場如此，增設又有什麼用。

他說，金管會主委顧立雄也曾表示對公司治理不佳「零容忍」，但蠻橫的董事會，連正當性都談不上的增資決議。