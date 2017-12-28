2018元旦起加州大麻合法化 相關股票狂飆

美國加州即將開放娛樂性大麻合法化，近期，相關企業皆開心無比。

加拿大生產娛樂性大麻的企業，今日股價表現優異，因為加州 21 歲以上成人，自 2018 年 1 月 1 日凌晨起，就可以合法吸食大麻。盤中創新高紀錄的股票，包括 Canopy Growth Corp.、Cronos Group Inc. 和 Aphria Inc.

加州政府自明年起開放娛樂性大麻合法化，各相關產業無不努力開發這塊處女地，從酒商到食品業，從橄欖油到蕃茄醬，都想把大麻列為「新成份」，進軍全美最大的大麻市場。