外銀分行授信鬆綁 綠能產業添動能

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）金融監督管理委員會力促再生能源產業發展，繼鬆綁外商銀行子行在台分行授信後，今天宣布將再放寬外商銀行分行授信限額，將有10家外銀受惠。

金管會表示，為適度提升外國銀行分行的授信能量，鼓勵與本國銀行合作提供再生能源等建設投資計畫所需融資，將放寬「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」對單一客戶新台幣授信限額，及分行放款總餘額與淨值倍數上限規定。

這也是金管會繼先前放寬外商銀行子行在台分行，針對再生能源發展條例所認定的綠能業者融資，可不受客戶年營業額須達350億元限制的最新鬆綁措施。