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中央社

外銀分行授信鬆綁 綠能產業添動能

中央社2017/12/28 19:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北28日電）金融監督管理委員會力促再生能源產業發展，繼鬆綁外商銀行子行在台分行授信後，今天宣布將再放寬外商銀行分行授信限額，將有10家外銀受惠。

金管會表示，為適度提升外國銀行分行的授信能量，鼓勵與本國銀行合作提供再生能源等建設投資計畫所需融資，將放寬「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」對單一客戶新台幣授信限額，及分行放款總餘額與淨值倍數上限規定。

這也是金管會繼先前放寬外商銀行子行在台分行，針對再生能源發展條例所認定的綠能業者融資，可不受客戶年營業額須達350億元限制的最新鬆綁措施。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，本次修正有兩大重點，首先、外銀分行對同一人、同一關係人或同一關係企業的新台幣授信限額各為新台幣70億元的規定，放寬修正為各為70億元或以該外銀分行淨值2倍孰高者為限。

其次、辦理自然人存款業務未達一定標準者，放款總餘額不得超過外銀分行前一會計年度決算後淨值的30倍，修正為40倍。

根據金管會統計，包含星展銀行、澳盛銀行、瑞士銀行、華僑銀行、美國銀行、盤谷銀行、紐約梅隆銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、三菱東京日聯銀行共10家銀行受惠本次授信限額的鬆綁。

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