休會前最後院會 擬處理實驗教育監理沙盒

（中央社記者劉冠廷、陳俊華、蔡佳伶台北28日電）立法院明天休會前最後一次院會，朝野黨團發布動員，將處理實驗教育三法、金融科技創新實驗條例草案等。民進黨團書記長何欣純今天說，有爭議議案臨時會處理。

何欣純告訴中央社記者，明天院會討論事項部分，會先處理實驗教育三法、外界俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例草案等案。預計明天下午會處理完，盡量不拖到晚上，有爭議議案留到臨時會處理。

記者詢問空氣污染防制法部分條文修正草案是否可能逕付二讀？何欣純說，要修很多條，沒經委員會討論也不太妥當，希望空污法跟礦業法部分條文修正草案都能經仔細討論，沒打算逕付二讀。