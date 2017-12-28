以陳偉殷為目標 陳冠宇盼有一半成績

陳冠宇旅日後，到現在每次回到台灣，仍會跟隨陳偉殷一同自主訓練，陳冠宇透露，有什麼問題，陳偉殷都會馬上幫忙解決，且每天都有學到不同東西，一點一點學，用在投球上面，就會有一種豁然開朗的感覺。

陳冠宇今天回到母校國立體育大學，提到當時就讀大一時，陳偉殷回到學校自主訓練，曾受到他指導，當時就以陳偉殷為目標，希望可以到日本打球。

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）陳偉殷在美、日職棒奮鬥14年，令旅日羅德隊投手陳冠宇讚賞，陳冠宇今天表示，以陳偉殷為目標，希望有陳偉殷在日職一半的成績，他就很開心了。

陳偉殷從前旅日投手郭源治身上學到不少東西，也不吝於與後輩分享，陳偉殷表示，「一樣都是國體出來，陳冠宇是左投、宋家豪是右投，但投球上不會分左右、分年紀，希望他們可以趕快學會新的東西」。

陳冠宇以陳偉殷為目標，儘管自認為不可能去美國，但希望以後能有陳偉殷在日職一半的成績，他就很開心了。

陳偉殷曾效力於日職中日龍隊，後轉戰美國職棒，目前效力於馬林魚隊，前後在美、日職棒達14年，仍有一定實力，也讓陳冠宇相當讚賞，他也透露在日本也會看陳偉殷比賽，「看他投球好舒服」。

對於陳偉殷把棒球當成興趣的想法，陳冠宇說：「每次投完都覺得很累，很難像賢拜講說把它當興趣。」

另外，陳偉殷今年因手肘傷勢，本季提早休兵，談到何時恢復投球，陳偉殷表示，會再跟醫生、防護員聯繫，近期內應該會慢慢恢復投球，目前也會多做訓練、增強肌力。

至於是否能依原訂計劃趕上春訓，陳偉殷表示，「我不知道」，會再與防護員討論，讓球隊瞭解他的狀況，之後再做調整。1061228