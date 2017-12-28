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涉盜印國寶 故宮前助理研究員判刑9年

中央社2017/12/28 19:47
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北28日電）故宮前助理研究員陳耀東等人被控盜印「永樂大典」等國寶圖檔，5年前遭檢方依收受賄賂等罪起訴；台北地方法院審結，今天判陳耀東有期徒刑9年、褫奪公權3年，全案可上訴。

根據台北地檢署起訴書指出，故宮博物院前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗珍，均屬具法定職務權限的公務員；被告負責「龍藏經」授權印製招標，得標廠商因擔心印製案無法如期完成，民國98年先以新台幣50萬元行賄陳耀東，之後再分別行賄陳耀東、葉麗珍各20萬元，請2人幫忙；被告收受賄款。

檢方也查出，故宮90年起執行數位典藏計畫，國寶檔出借有一定流程，但陳耀東、葉麗珍卻利用故宮文物影像內控機制不完備，並趁香港出版公司向故宮申請出版「永樂大典」等機會，將檔案複製後，私藏於自身設立的祥禾公司，規避故宮清查。

北檢於民國101年1月依涉犯職務上收賄、利用職務機會詐財、背信、違反著作權法等罪名起訴陳耀東、葉麗珍。

北院新聞參考資料指出，本案歷經5年多的審理，葉麗珍認罪，也繳回犯罪所得，法官判葉有期徒刑2年、緩刑5年，褫奪公權2年。

陳耀東坦承部分犯罪事實，否認收受賄款，不過，法官根據得標廠商指證，以及相關賄款金流資料，不採信陳的辯詞，今天判他9年徒刑、褫奪公權3年。1061228

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