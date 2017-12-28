西子灣音樂會歡送夕陽迎2018　視、聽、味覺多重享受

為歡送2017年台灣本島最後一道夕陽，高雄市政府觀光局將於31日下午4點30分，在全台十大最美景點——西子灣觀景平台舉辦送夕陽音樂展演。觀光局邀請各地朋友來高雄，欣賞由在地專業演奏家組成的「新古典室內樂團」演奏，以及高雄之光——金牌小舞后鄭玉歆曼妙舞姿。現場有咖啡、限量99份墨西哥安帕娜脆餃免費贈送，希望帶給大家視覺、聽覺、味覺多重享受，為2017年留下最美回憶。

曾姿雯局長表示，西子灣落日是從清代就被譽為全台十大最美景色，為了幫這個高雄代表性景點加溫，觀光局從2016年開始辦理歡送最後一抹夕陽的活動，吸引非常多國內外遊客到場。想拍攝2017年台灣本島最後一抹夕陽的最佳選擇當然還是在西子灣。

依據中央氣象局估計，31日日落時分為傍晚5點25分，2016年落日剛好碰到大船入港，景象壯麗動人，今年觀光局特別安排音樂搭配國標舞，用靜態加動態的演出，加上暖冬遊高雄絕不能錯過的咖啡與餃子，來和民眾共同歡送夕陽，看完夕陽還能到大魯閣、夢時代、義大，或是旗津沙灘吧參加跨年活動。



▲西子灣落日是從清代就被譽為全台十大最美景色，為了幫這個高雄代表性景點加溫，觀光局從去年開始辦理歡送最後一抹夕陽的活動，吸引非常多國內外遊客到場。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.28）

曾局長透露，這次新古典室內樂團將帶來多首國內外經典名曲，結合榮獲美國洛杉磯藝術錦標賽金牌的小舞后鄭玉歆及舞伴龔士泰帶來精彩的創意國標舞，展現高雄人歡送夕陽的熱情與創意。呼應2016年辦理的暖暖咖啡香活動，從下午16時起，民眾現場拍照打卡可兌換熱咖啡一杯，而對應正在燒滾滾進行中的「暖冬遊高雄-高雄餃餃者」活動，觀光局則邀請店家米卡希達墨西哥廚房，用玉米粉手工製作應景傳統美食「安帕娜脆餃」，從下午17時開始，99顆餃子限量提供給現場使用個人臉書直播西子灣賞活動的民眾兌換，歡迎大家踴躍參加，一起把高雄的美讓更多朋友知道！

曾局長也預告，2018年1月28日將再度封街舉辦懸日攝影活動，屆時歡迎各地攝影好手一起來高雄追夕陽、吃美食、暢玩周休假期。



