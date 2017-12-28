追隨華爾街漲勢 亞股收紅

（中央社香港28日綜合外電報導）亞洲股市今天大多收紅，追隨華爾街帶領的漲勢，不過時序接近新年假期，市場交投清淡，在全球股市亮麗演出的2017年尾聲，價格波動平緩。

法新社報導，然而分析師警告，儘管外界預期美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）將在未來12個月數度升息，美元仍可能面臨壓力。

外匯交易商萬達（OANDA）亞太交易主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「做空美元者在2017年尾聲再次發揮影響力，或許預示了2018年的情勢。」

美元兌日圓、英鎊和歐元微幅走低，兌澳元、南非貨幣蘭特和韓元等高收益貨幣也走軟。