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NBA／40歲老將回春　詹皇讚卡特將會進入名人堂

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/28 20:17
▲Vince Carter(灌籃者)。（圖／美聯社／達志影像）
▲Vince Carter(灌籃者)。（圖／美聯社／達志影像）

騎士「小皇帝」 LeBron James(28)日拿到本季第7次大三元，但全場焦點落在國王替補球員身上，40歲老將Vince Carter攻下全場最高24分，James賽後更稱讚，「 Carter未來會進入名人堂不是沒有原因的。」

西區倒數第四的國王今天爆冷以109:95擊敗東區第三的騎士，此役國王多點開花，5人得分上雙，不過贏球的最大功臣首推Carter

邁向40歲的Carter本季多擔任替補，最近5場才有先發機會，今天替補出賽30分鐘，1210中，三分球54中，抓下245籃板3助攻，命中率相當高。

Carter賽後也開玩笑說自己是喝長生不老的泉水，才能有如此回春的表現。「我們只是想展示給這些年輕球員如何打球，如果像我們這樣打球，好事就會發生，我們有能力跟最好的球隊抗衡。」

儘管James今天得到1610籃板14助攻，達成大三元的鋒頭被搶走，仍然相當敬重這位前輩，「Carter未來能夠成為名人堂球員是有原因的，不要認為這是理所當然的事。」

Carter8度入選全明星賽，場上位置為後衛兼小前鋒，NBA生涯自1998年以第一倫第五順位被勇士選入，隨即被交易到暴龍，之後待過籃網、魔術、太陽、小牛、灰熊今夏轉戰國王。

Carter曾在2000年拿下灌籃大賽冠軍，其跳耀力出色與花式籃球技巧，被公認是史上最佳的灌籃大師，更有「加拿大飛人」、「半人半神」 等外號。

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