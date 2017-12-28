捨公家職缺 林怡樓成培育金魚達人

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗青年林怡樓熱衷水產養殖，一年多前毅然辭去縣府約聘職務，投入培育繁殖觀賞用金魚，日前以自創品牌獅頭金魚在泰國參展比賽獲獎，平均年收近新台幣百萬元，一圓創業夢。

「想趁年輕闖一闖」37歲的林怡樓，退伍後曾做過幾年園藝工作，後因苗栗縣政府推動兩岸合作養殖大閘蟹計畫，受聘招募成為縣府約聘員工，派往大陸學習養殖大閘蟹，回國擔任技術輔導員；然而月領33K的「鐵飯碗」終究難壓抑想創業的企圖心。

一年多前，林怡樓毅然辭去縣府職務，利用家中位於公館鄉北河山區約3分地，開闢觀賞用金魚養殖場，引進泰國獅頭金魚自行配種繁殖，專心投入培育工作，目前養殖數量約3萬尾，日前他帶著10尾自創品牌魚種赴泰國參展比賽，有3尾分獲小型金魚第7、8、10名，創下台灣本土培育觀賞金魚並以自有品牌得獎首例。