跨年網路不塞車 近千無名英雄相挺

跨年夜將近，中華電信預估，熱門跨年活動區域的數據使用量，預計增加幅度將超過150%，中華電信針對各地跨年活動區域，強化行動網路服務維護布局，動員超過300位工程人員，在全台熱門跨年景點，如台北市政府、台中麗寶樂園、高雄夢時代、高雄義大世界等20個活動地點，增設超過300部3G/4G最新型高效能基地台，並增置Wi-Fi AP；在各活動現場及網管中心進行全程監控，執行訊務疏通作業，提供客戶順暢的網路服務。

（中央社記者江明晏台北28日電）即將進入跨年倒數時刻，電信業者預估屆時數據使用量將倍增1.4倍至1.8倍，因應網路流量瞬間暴衝，五大電信業者共動員行動基地設備與近千工程人員備戰，不讓民眾上網卡卡。

台灣大哥大跨年全台部署重兵全面備戰，全台大型跨年活動等19大熱區，還有迎曙光的阿里山、三仙台等5處地點，部署超過350個移動式基地台與免費Wi-Fi熱點，並動員200位以上的工程人員全面待命。

社群網站影音直播帶動民眾大量使用即時通訊軟體分享動態祝賀影片，根據台灣大哥大統計，耶誕節期間，用戶的網路傳輸量較去年成長1倍以上；而迎接2018年的「跨年夜」更是重頭戲，網路傳輸量勢必攀新高，估計將會比去年同時段增加140%至180%。

遠傳電信30日起陸續將在全台加派逾150站的行動基站(含行動車及行動基地台)，進駐全台人潮聚集的區城。除了原定安排的各駐地工程師將24小時待命之外，遠傳加派近200位工程人員支援待命架設臨時基地台、增設無線AP寬頻熱點，輔以全台逾2萬5000個WiFi熱點，將同步調校基地台容量，讓網路順暢。

台灣之星跨年備戰再升級，提前一個月展開「4G總動員」，加派上百名網路工程及維護單位同仁，於跨年夜當晚24小時輪班待命，同時出動所有行動基地車全台跑透透，進駐全台5都9大跨年晚會場地。

亞太電信也全台備戰，配合縣市政府舉辦的跨年活動，派駐行動基地台人力部署超過百人。1061228