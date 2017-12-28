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中央社

阿拉巴馬州補選敗北 摩爾提法律挑戰

中央社2017/12/28 20:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國阿拉巴馬州本月稍早舉行聯邦參議員補選，爆冷敗給民主黨候選人瓊斯（Doug Jones）的共和黨候選人摩爾（Roy Moore）趕在最後一刻提出法律挑戰。

法新社報導，摩爾陣營說，保守派基督徒前法官摩爾在州官員準備正式確認選舉結果前一天提出申訴；摩爾沒能克服選戰期間深陷性騷擾醜聞造成的損害，他被控性行為不當，包括猥褻一名青少女。

瓊斯以49.9%的得票率擊敗摩爾的48.4%，在130萬票裡以近2萬1000票的差距微幅勝出。

總統川普選前全力支持摩爾，阿拉巴馬州補選挫敗，不僅重創他的政治威信，也使共和黨在參議院的過半優勢進一步縮小，來到51比49。

根據聲明：「申訴的目的是保存潛在選舉舞弊的證據，及就此進行徹底調查前，讓阿拉巴馬州務卿梅瑞爾（John Merrill）延遲確認阿州補選結果。」

聲明說，阿拉巴馬州傑佛遜郡（Jefferson County）「20個選區出現違法情事，足以扭轉選舉結果」。

申訴內容還包括摩爾的宣誓書，「說明他已成功通過測謊，證實他在選戰期間被控性行為不當，是完全不實的陳述」。

假如阿拉巴馬州官員並未下令重新計票，瓊斯料將在明年一月初進入參議院。（譯者：中央社劉文瑜）1061228

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