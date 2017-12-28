有線電視分組收視 新北台南元旦開跑

新北市政府新聞局今天發布新聞稿指出，新北市有線廣播電視費率審議委員會決議，明年1月1日起11家業者維持現行每月每戶收視費上限500元；另外，依照4家跨區業者提報NCC的分組費率方案進行審定，每家業者提供至少3種以上基本頻道收視組合。

除了新北市，國家通訊傳播委員會（NCC）也已核定台南市的有線電視分組付費方案可於107年起實施。

（中央社記者王鴻國、張榮祥28日綜合報導）新北市政府今天宣布，明年元旦起有4家跨區有線電視業者提供分組費率方案，除了3種以上基本頻道組合，可再加購每戶每月新台幣30元到100元不等的套餐組合。

新聞局表示，消費者可訂購各跨區業者提供約每月99元到500元不等基本組或基本普及組，收視頻道由28個到123個頻道，可再加購每戶每月30元到100元不等的套餐組合，以符合需求。

費率審議委員會表示，有線電視分組收費機制是必然趨勢之一，業者如有惡性競爭情事，將立即重啟費率審查機制；此外，建請中央主管機關儘快完成有線電視分組付費法源及其配套作業，以確保消費者收視權益。

費率委員會強調，有線電視競爭區及非競爭區（經營區內無跨區及新進經營業者）收視優惠方案有差距，要求非競爭區系統業者儘快訂定長週期繳費優惠方案，以縮小與競爭區的優惠差距，提案內容將作為明年費率審議參考。

台南市有線電視分組付費也於明年1月1日上路，根據台南市政府新聞處提供的資料，4家業者提報的向下分組頻道組合中，分別有188至200元組、388至400元組，但僅188至200元組獲NCC核定。

在188至200元組合方案上，頻道數量介於21個至23個，內容除必載頻道外，也包括生活、教育、宗教頻道等。

388至400元組合方案因業者提出的頻道數量約60個，NCC認為未能反映頻道價值，頻道組合尚有精進空間，授權可行性也有疑慮，未被核定。

除了向下分組，台南各家業者也有提出向上分組方案，即增加頻道，讓收視戶有更多視聽選擇。1061228