《鐵達尼號》20周年　凱特溫絲蕾透露當年夢魘

原來有一場戲，溫斯蕾有比較誇張的演出，結果一旁的伍迪艾倫直搖頭說：「不不不！」凱特馬上停下來問說：「怎麼了？」導演說：「你這樣太演了！」凱特溫絲蕾覺得，如果是年輕時候跟伍迪艾倫合作的話，應該會很受傷，但是這時候的她，卻可以更坦然接受導演的糾正。

1997年轟動全世界的《鐵達尼號》、傑克與蘿絲可歌可泣的愛情，擊碎無數影迷的心，金獎影后凱特溫絲蕾也因為蘿絲一角，成為家喻戶曉的好萊塢一線女星，但她在新片《愛情摩天輪》卻被導演伍迪艾倫嫌棄演技，令她壓力大到爆表。

但其實跟伍迪艾倫首度合作《愛情摩天輪》，讓溫斯蕾壓力超大，每天她都會擔心自己睡過頭、錯過了排戲時間，沒想到有一天她醒來卻發現自己握緊拳頭，指甲也深掐自己的手掌之中。其實在演出《鐵達尼號》時，她也曾夢見房間淹水進來，她要把所有的傢俱抬高以免被弄濕，結果醒來發現，她把所有的鞋子都拿離開地上，由此可見凱特溫絲蕾為求戲好的自我壓力。



▲凱特溫絲蕾與大賈斯汀（左）在片中大談禁忌之愛。（圖／甲上，2017.12.28）

《愛情摩天輪》描述50年代紐約康尼島，一心眷戀逝去演藝生涯的吉妮（凱特溫絲蕾 飾），被迫改嫁遊樂園管理員漢普帝（吉姆貝魯西 飾），卻無法融入他熱愛的釣魚和棒球賽生活。直到某天她遇見了熱愛文學、戲劇的年輕帥氣救生員米奇（大賈斯汀 飾），兩人的情慾一發不可收拾。但萬萬沒想到漢普帝5年沒碰面的女兒（朱諾坦普 飾），為了躲避黑道老公追殺前來投靠，更與米奇兩人一見鍾情，而吉妮的縱火狂小兒子也到處闖禍，這一切都讓她內心充滿不安與忌妒，究竟這糾纏不清的三角戀情該如何找到出口…。