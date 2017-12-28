中國面板廠產能大增 需求跟不上 瑞軒吳春發：面板恐

瑞軒 (2489-TW) 董事長吳春發今 (28) 日表示，由於中國面板廠產能大增，但是需求跟不上供給，面板價格恐將面臨 2 年的緩跌期，但是跌幅不會像今年這麼急，預估明年全球液晶電視市場，將較今年微幅成長。

瑞軒今日舉辦旺年會席開 60 桌，約 600 人參加，總獎金 800 萬至 1000 萬元，瑞軒員工約有 400 人，每人都有哈哈獎 1 萬元，今年最大獎將比去年最大獎 22 萬元還高，預計約是 23 萬元現金，其他獎項還有 5 萬元、10 萬元等。

董事長吳春發今日在旺年會場指出，由於明年中國大陸面板廠產能開出，在 8.5、8.6、10.5 代新產能擴充太急的情況下，明年面板價格下跌難免，但預估跌勢應該不會像今年 7 月以來的跌勢那麼急，因為只要價格跌到現金成本，面板廠就會停產制衡價格，甚至價格也會觸底反彈，預期明年起 2 年，面板價格將呈現緩跌。