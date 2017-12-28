印尼擬允外國大學設分校 學者看好台灣

尤素夫．卡拉說，印尼總是派遣學生赴海外求學，不過，印尼現在將開放外國大學有機會在印尼設立分校，提供印尼學生新的高等教育品質，透過教育、科技及研究的進展，增進印尼學生的國際觀。

印尼有線電視新聞網（CNN Indonesia）報導，印尼副總統尤素夫．卡拉（Jusuf Kalla）日前出席在雅加達舉行的「世界級學者研討會」上表示，印尼計劃很快開放外國大學在印尼設立分校，如此一來，印尼民眾有機會接受具國際標準的教育，印尼也能有「品質」上可以比較的教育服務。

（中央社記者周永捷雅加達28日專電）印尼副總統尤素夫．卡拉近日表示，印尼打算開放外國大學在印尼設立分校，以提升印尼教育的品質。印尼學者看好這股趨勢，並認為台灣的大學院校機會大。

不只尤素夫．卡拉提出這樣的方向，印尼總統佐科威日前在茂物行宮舉行會議時也提到，外國大學在印尼設立分校，可做為印尼的大學發展的比較基準點。

根據英國教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）的調查顯示，印尼最好的大學「印尼大學」目前在全球排名277名。

佐科威指出，過去30年來，印尼教育部門沒有重大的突破性進展，印尼大學間的競爭必須要有突破性的進展，這樣在大學的課程、管理及其他面向才能有好的比較及良性競爭。

不過，佐科威也指出，開放外國大學在印尼設立分校，涉及印尼高等教育相關法規的修法工作。

對此，印尼建國大學（Bina NusantaraUniversity）國際關係專家帕拉米坦尼格倫（Paramitaningrum）接受中央社記者訪問時說，如果印尼未來開放外國大學在印尼設立分校，有助印尼提升「能力建構」。

不過，帕拉米坦尼格倫也呼籲，印尼政府必須要有國際高等教育標準的評鑑機構，確保外國大學分校的品質。

為避免印尼本地大學無法與外國大學分校競爭，她建議印尼必須先透過與外國大學合作，提升本地高教機構的品質，接著再開放外國大學在印尼設立分校。

曾在台灣淡江大學進修的帕拉米坦尼格倫也呼籲，未來印尼開放外國大學設立分校，台灣的大學可以和印尼本地大學合作，事實上，現在台灣已經有多所大學和印尼大學合作提供雙學位計畫。

印尼建國大學中文系主任林瑩雪（Yi Ying）認為，印尼高等教育機構應該要歡迎外國大學在印尼設立分校，但主要是開設印尼缺乏或是不足的專業領域，像是海洋、海洋旅遊業等，且學費需按照印尼平均收入，也要給優秀學生獎學金，幫助印尼提升高等教育素質。

林瑩雪以台灣的大學院校為例指出，印尼高等教育機構可以和外國學校合作，像是台灣的大學院校培養出高科技人才，印尼可以向台灣學習高科技。

此外，她也呼籲印尼學校和外國學校不是互相競爭，而是大家合作互利互惠，以教學原則和精神為基礎，發揮各自優勢。外國學校不僅培養學生或人才，且外國學校的學者同時可以和印尼學者合作進行研究，提升印尼學者的質量。1061228