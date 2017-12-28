恐攻接二連三 俄羅斯今年不平靜

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）針對聖彼得堡一間超市昨天發生爆炸造成13人受傷，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，這是一宗「恐怖攻擊」。

除了以上最新一宗外，俄羅斯2017年發生重大攻擊事件如下：

●4月3日：一名自殺炸彈客在聖彼得堡地鐵列車上引爆炸彈，造成15人死亡，數十人受傷。這名來自中亞吉爾吉斯的22歲炸彈客，也賠上自己的性命。和蓋達組織（al- Qaeda）有來往、鮮為人知的組織「伊曼謝米爾營」（Imam Shamil Battalion）宣稱犯案。