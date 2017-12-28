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中央社

恐攻接二連三 俄羅斯今年不平靜

中央社2017/12/28 20:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）針對聖彼得堡一間超市昨天發生爆炸造成13人受傷，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，這是一宗「恐怖攻擊」。

除了以上最新一宗外，俄羅斯2017年發生重大攻擊事件如下：

●4月3日：一名自殺炸彈客在聖彼得堡地鐵列車上引爆炸彈，造成15人死亡，數十人受傷。這名來自中亞吉爾吉斯的22歲炸彈客，也賠上自己的性命。和蓋達組織（al- Qaeda）有來往、鮮為人知的組織「伊曼謝米爾營」（Imam Shamil Battalion）宣稱犯案。

●4月6日：伊斯蘭國（IS）宣稱在俄羅斯南部城市阿斯特拉罕（Astrakhan）殺害2名交通警察，並在同一城市攻擊3名國家衛隊士兵。

●8月19日：一名持刀歹徒在西伯利亞西部的索古特市（Surgut）大街上砍傷7人，遭到警察開槍射殺。伊斯蘭國宣稱犯案，但當局排除恐攻。

●8月28日：2名男子在俄羅斯北高加索的達吉斯坦（Dagestan）刺死一名警察並刺傷另一人，遭警方開槍擊斃。伊斯蘭國宣稱犯案，但俄羅斯調查人員認定是刑事犯罪，並非恐攻。

伊斯蘭國10月3日表示，他們在達吉斯坦策劃一宗攻擊事件，打死2名警察。（譯者：中央社嚴思祺）1061228

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