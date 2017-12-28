鄭麗君挺台灣動畫 支持在地故事躍國際

（中央社記者江佩凌台北28日電）台灣動畫電影「小貓巴克里」今晚在台北舉行首映會，文化部長鄭麗君到場欣賞力挺台灣動畫。她受訪表示，「小貓巴克里」不僅是台灣重要原創IP，也在國際上引起相當大迴響。
台灣原創動畫長片「小貓巴克里」構思來自導演邱立偉大學時期的繪本，2011改編成電視影集，今年成功躍上大銀幕，已榮獲至少24個國際影展提名，斬獲8座「最佳動畫片」肯定，更暢銷全球33個國家。今晚主角「巴克里」也現身台北首映會。
鄭麗君今晚觀賞電影前接受中央社記者訪問表示，非常高興台灣動畫長片「小貓巴克里」這樣重要的作品成功推出，尤其前幾年台灣動畫長片產製量相對較少，然而「小貓」從繪本、影集到現在的電影作品，不僅是台灣重要的原創IP（智慧財產權），她相信，未來還會有更多發展的可能性。
鄭麗君提到，文化部希望政府政策未來能更挺台灣原創IP及動畫產業發展，因此，在前瞻建設計畫特別預算裡，特別支持ACG（動畫、漫畫、遊戲）整合性的發展計畫，同時預算也即將要上路，期盼政府能夠支持相關內容產製。
她指出，一方面也希望促進民間更多投資，讓創意人才有更多發揮機會，她相信，台灣其實有非常豐沛的創意能量，也具備很多好的故事，「其實需要更多機會讓人才發揮，如『小貓巴克里』已在國際上引起相當大的迴響」。
鄭麗君說，除了有像「巴克里」這樣的原創IP角色，片中還融入台南在地街景等，讓屬於台灣的故事、原創角色及在地元素，透過說故事的方式，能夠帶到國際舞台上，「這就是一種文化的力量」，因此，未來政府在獎、補助及投融資部分，會更積極促進台灣ACG的發展。
投身動畫創作資歷逾25年的邱立偉，看著「小貓」一路成長變化，他今晚在記者會表示，有別與美國、日本的動畫，希望透過創作屬於台灣的故事，在冬天裡帶給觀眾滿滿的溫暖；此外，邱立偉也會將票房收入捐給台南市向日葵關懷流浪動物協會，盼為流浪動物盡一份心力。
根據片商新聞稿指出，「小貓巴克里」除了29日起全台溫馨上映，2018年春天將有VR影集在網路影音平台上架，藉由原創動畫結合虛擬實境科技，拉近觀眾與動畫角色的距離。1061228