鄭麗君挺台灣動畫 支持在地故事躍國際

（中央社記者江佩凌台北28日電）台灣動畫電影「小貓巴克里」今晚在台北舉行首映會，文化部長鄭麗君到場欣賞力挺台灣動畫。她受訪表示，「小貓巴克里」不僅是台灣重要原創IP，也在國際上引起相當大迴響。

台灣原創動畫長片「小貓巴克里」構思來自導演邱立偉大學時期的繪本，2011改編成電視影集，今年成功躍上大銀幕，已榮獲至少24個國際影展提名，斬獲8座「最佳動畫片」肯定，更暢銷全球33個國家。今晚主角「巴克里」也現身台北首映會。

鄭麗君今晚觀賞電影前接受中央社記者訪問表示，非常高興台灣動畫長片「小貓巴克里」這樣重要的作品成功推出，尤其前幾年台灣動畫長片產製量相對較少，然而「小貓」從繪本、影集到現在的電影作品，不僅是台灣重要的原創IP（智慧財產權），她相信，未來還會有更多發展的可能性。