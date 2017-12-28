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〈金融業人事大風吹〉「黃金右手」黃志宜功臣身退 蔡

鉅亨網2017/12/28 20:33
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中信金控 (2891-TW) 旗下台灣彩券今 (28) 日召開董事會通過總經理異動，由中國信託商銀資深副總經理蔡國基接任總經理，明 (2018) 年 1 月 1 日生效，而有「黃金右手」之稱的前總經理黃志宜則轉任台彩董事，也將出任中國信託資產管理股份公司副董事長。

蔡國基現年 52 歲，畢業於國立政治大學經營管理碩士班，於中國信託商業銀行服務年資長達 27 年 5 個月，歷任中國信託商業銀行客戶關係服務、運籌管理、債權經營等個人金融業務，資歷豐富，擅長金融業務規劃及行政管理。

台灣彩券公司強調，公益彩券業務關係 4 萬 6 千多名彩券經銷商生計以及社福資源的籌措，未來台灣彩券公司將持續傳播「買彩券，做公益，積功德」理念，善盡企業社會責任與公益使命。

台彩自 2007 年接手公益彩券，便是由黃志宜擔任總經理，台彩年銷售額從 642 億元大增至年年逾千億元，幾乎年年賺逾一個股本，2015 年還創下 1376 億元的破天荒紀錄，這讓黃志宜總座的位子一當就超過 10 年，甚至今年初屆齡退休，還因績效卓著，中信金讓他破例延退一年，如今功成身退，蔡國基是否能繼續領軍台彩打破「黃志宜障礙」備受期待。


 

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