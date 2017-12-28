雌雄風采對比拚場 國光接連演出經典好戲

（中央社記者汪宜儒台北28日電）迎新送舊時節，國光劇團以雌雄風采為題，接連推出好戲，本週末獻演「英雄˙開台」，關公與林冲台上展威風；1月安排「雙面˙蛾眉」，讓翻手為雲覆手雨的王熙鳳再現嗆辣風采。

國光劇團藝術總監王安祈說，「英雄˙開台」中將以「先崑後京」的順序演出關於林冲的「夜奔」與「野豬林」。她解釋，雖然在時序上，描述林冲受奸臣高俅陷害的「野豬林」為先，才有被逼上梁山的「夜奔」。

「但『夜奔』是林冲的內心活動，以崑的身段唱腔載歌載武與舞，抒情內心，若讓激情的『野豬林』先出現，整場戲演來冷熱會不調節，加上若就戲曲發展歷史而言，也是先崑後京，因此有這樣的安排。」王安祈如是說。