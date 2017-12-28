北韓疑擁炭疽病武器 南韓備千劑疫苗

（中央社紐約27日綜合外電報導）脫北士兵身上疑似發現炭疽病抗體、北韓發展生物武器等傳言甚囂塵上之際，南韓總統府青瓦台官員表示，已購買1000劑炭疽病疫苗以備不時之需，但否認總統文在寅注射疫苗。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府針對北韓核武計畫，昨天再將北韓2名官員列入制裁，但北韓疑似擁有的另一項更便宜、更容易生產的致命武器又再登上媒體頭條。

青瓦台本週被動回應，否認總統文在寅與其他高級官員注射疫苗，以防備生物武器攻擊。

青瓦台辦公室發言人朴洙賢（Park Soo-hyun）說，韓國疾病管理本部（Korea Centers for DiseaseControl and Prevention）購買的1000劑炭疽病疫苗在11月抵達，一旦遇到炭疽病攻擊時，將分發給反恐生化特勤人員或平民。