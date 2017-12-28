玖壹壹跨年台中開唱　3大組曲血脈賁張

今年全台各地不少縣市的跨年活動，都邀約過玖壹壹當表演嘉賓，但幾個大男孩皆一一婉拒，因為他們是台中人，對台中有深厚的感情，成名後，本著回饋鄉親的心情，也將跨年活動獨留台中，要讓台中的場子嗨翻全台，以報台中鄉親對他們的厚愛。
因此跨年的開場與壓軸都獻給台中、后里兩地活動，尤其是「2018台中跨年晚會」戰況更激烈，左戰桃園場女神姊姊謝金燕，右攻后里場的甜心安心亞，還得北迎台北場的周湯豪，強敵環繞，但玖壹壹表示沒在怕的，今年台中場表演內容絕對精心設計，保證耳目一新。據悉，台中場他們準備了3大組曲，還有血脈賁張的DJ秀。
當晚除了玖壹壹擔任開場演出外，陶喆出道20周年跨年倒數演出，也獨家獻給台中，當晚陶喆還會與神祕天團合體獻唱，給足台中場市民超級大彩蛋，他表示：「台中的演出我已做好最佳的準備，請大家當天與我一起迎接新年的到來！」據悉跨年表演結束後，他也預計留在台中住一晚，2018元旦在台中度過。
「星光璀璨迎花博 2018台中跨年晚會」台中場於台灣體育運動大學田徑場舉行，活動從31日晚上7時到隔天凌晨1時登場，由曾國城、天心聯手主持，演出陣容包括玖壹壹開場、陶喆獨家倒數壓軸，還有周湯豪、戴愛玲、周興哲、柯有倫、閻奕格、周蕙、魏如萱、小宇、宇宙人、Erika、A-team等歌手輪番上陣，除了現場觀看，還可透過東風台、台視頻道看見完整的表演內容。