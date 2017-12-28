玖壹壹跨年台中開唱　3大組曲血脈賁張

今年全台各地不少縣市的跨年活動，都邀約過玖壹壹當表演嘉賓，但幾個大男孩皆一一婉拒，因為他們是台中人，對台中有深厚的感情，成名後，本著回饋鄉親的心情，也將跨年活動獨留台中，要讓台中的場子嗨翻全台，以報台中鄉親對他們的厚愛。

因此跨年的開場與壓軸都獻給台中、后里兩地活動，尤其是「2018台中跨年晚會」戰況更激烈，左戰桃園場女神姊姊謝金燕，右攻后里場的甜心安心亞，還得北迎台北場的周湯豪，強敵環繞，但玖壹壹表示沒在怕的，今年台中場表演內容絕對精心設計，保證耳目一新。據悉，台中場他們準備了3大組曲，還有血脈賁張的DJ秀。