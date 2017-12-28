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瑞軒吳春發：明年液晶電視量微增價緩跌

中央社2017/12/28 20:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北28日電）瑞軒科技董事長吳春發表示，明年全球整體液晶電視市場規模較今年微增，中國大陸市場成長最明顯；但因中國大陸面板供給大增，面板價格恐將面臨未來2年的緩跌期。

吳春發在今晚的尾牙會場指出，明年中國大陸面板廠8.5、8.6、10.5代新產能擴充太急，面板價格難免下跌，但跌勢不會太兇，因為只要價格跌至現金成本，面板廠將以停產來制衡價格，價格甚至會觸底反彈，所以明年起兩年，面板價格以緩跌的機率較高。

他直言，面板價格下跌將造成電視價格同步下跌；以業者而言，現階段較看重電視尺寸的成長。中國大陸政策鼓勵中國的電視品牌使用國產面板廠的面板，中國大陸的電視代工廠競爭相當激烈。

瑞軒表示，今年上半年清庫存，造成業績不佳，但下半年嚴格控制庫存；第1季電視出貨46萬台、第2季出貨57萬台、第3季57萬台，第4季約60萬至70萬台，全年電視出貨約230萬台，較2016年出貨300萬台減少23.3%，希望明年出貨逾300萬台，帶動業績較今年增加。

另外，瑞軒投資北美電視品牌Vizio目前持股8.8%，全為優先股，有優先分配股利權利，卻無表決權；這8.8%持股原本都要賣給中國大陸的樂視，但因樂視財務危機，交易已取消。1061228

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