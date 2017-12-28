瑞軒吳春發：明年液晶電視量微增價緩跌

（中央社記者韋樞台北28日電）瑞軒科技董事長吳春發表示，明年全球整體液晶電視市場規模較今年微增，中國大陸市場成長最明顯；但因中國大陸面板供給大增，面板價格恐將面臨未來2年的緩跌期。

吳春發在今晚的尾牙會場指出，明年中國大陸面板廠8.5、8.6、10.5代新產能擴充太急，面板價格難免下跌，但跌勢不會太兇，因為只要價格跌至現金成本，面板廠將以停產來制衡價格，價格甚至會觸底反彈，所以明年起兩年，面板價格以緩跌的機率較高。

他直言，面板價格下跌將造成電視價格同步下跌；以業者而言，現階段較看重電視尺寸的成長。中國大陸政策鼓勵中國的電視品牌使用國產面板廠的面板，中國大陸的電視代工廠競爭相當激烈。