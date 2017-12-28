總統建議經濟部 邀部落與亞泥談解決方案

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會召開第4次委員會議，據轉述，太魯閣族委員帖喇．尤道在委員會中提案，並獲15名委員過半數連署，在會中變更議程，討論礦業法及亞泥礦權展限議題。

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天建議經濟部，可邀原轉會委員帖喇．尤道等人、太魯閣族當地部落會議代表，與亞泥公司坐下來好好談論現在面臨的情況及解決爭議的可能方案。

浦忠成轉述，經多名委員發言表示意見後，蔡總統表達，亞泥展限個案已進入行政訴訟程序、礦業法部分條文修正草案也正在立法院審查，但原轉會應多做點什麼。

蔡總統建議經濟部，可邀帖喇．尤道、原轉會3位代表委員、太魯閣族當地部落會議代表與亞泥坐下來好好談論現在面臨的情況及解決爭議的可能方案。

蔡總統也請行政院政務委員林萬億、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang‧Parod）盡量協助。

蔡總統表示，這是原住民族歷史正義與轉型正義指標案例，也是台灣社會重要議題，值得多花時間對話，透過對話找出解決問題方式。

浦忠成轉述，蔡總統的建議，獲在場委員一致通過，成為這次委員會議決議。

另外，台糖公司董事長黃育徵報告台糖參與原轉會工作情形，揭示盡可能面對歷史，及未來要以合作共享為原則，永續循環使用土地目標。

蔡總統肯定台糖誠意，也認為對話已取得進展，勉勵台糖與原轉會的土地小組繼續整理史料檔案，釐清關於原住民族土地歷史真相。1061228