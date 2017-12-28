手機保固變保單 明年元旦無縫接軌上路

金管會今 (28) 日宣布，手機「保固」將於明 (2018) 年元旦起改為「手機保險」，目前已經有 6247 名銷售人員已考到證照取得手機保險的銷售資格，且已有富邦產險、新安東京海上產險及安達產物 3 家產險公司開發出新保單，因此明年元旦起，手機保固可望無縫接軌轉為「保險」。

消費者向電信經銷商購買手機時，各電信商多提供加費手機保固方案，例如：只要每月加費 98 或 199 元或 289 元不等，就能享有「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」等服務。

金管會表示，現行手機加價購買的保固維修，已與保險混淆，業者提供的手機保固方案，不單是「手機原廠瑕疵保固」，而是包括「人為意外的保固」，例如意外泡水、螢幕破裂等，此已具有保險性質。