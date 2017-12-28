基金忽胖忽瘦 金管會出手管

「鼓勵境外基金深耕計畫」明定，境外基金機構於設立據點、投入技術與人力，增加我國資產管理規模，提升對我國資產管理人才之培訓等三大面向及相關評估指標都合格者，且經金管會認可後，得適用計畫所列優惠措施。

金管會宣布修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，以深化境外基金機構在台資產管理業務的經營，預計29日發布，明年即可適用。

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）為緩解基金規模忽胖忽瘦的情況，金融監督管理委員會今天宣布，把銀行銷售基金的銷售獎勵金計算基礎從現行的「銷售額」改為「基金規模」列為深耕計畫的指標之一。

金管會證期局副局長周惠美表示，目前境外基金機構及總代理人與銀行等銷售機構計算銷售獎勵金，大多以「銷售額」為計算基礎，這種算法容易出現創造銷售額，卻沒有基金規模的弔詭情況。

即基金募集時表現亮眼，但新募集的基金閉鎖期一過、開放贖回後，基金規模（AUM）就會快速縮減，瘦了一大圈，主因銀行理專等銷售人員為衝高銷售額，以爭取銷售獎勵金，鼓勵客戶頻繁轉換基金。

為鼓勵改以「基金規模(AUM)」計算銷售獎勵金，金管會表示，本次修正將境外基金機構及總代理人與銷售機構合作辦理推廣活動，銷售獎勵金的計算基礎採基金規模計算，並有顯著成效者，可視為達成深耕計畫中其他具體績效貢獻事項。

同時，本次修正重點還刪除境外基金機構投資台灣投信基金達新台幣40億元後，未來每年成長率應達10%的要求的評估指標2.4，並且刪除達成該指標即可視為面向二合格的標準。目前並無境外基金機構達成評估指標2.4。

周惠美說明，總代理人反映，首年達標後，未來每年還需成長10%，但投資容易受到市場行情變化影響，評估指標要求每年投資金額需成長10%，將不利境外基金機構進行投資。1061228