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中央社

男子遭妻咬下1顆睪丸 醫師：不影響生育

中央社2017/12/28 21:02
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中28日電）王姓男子與妻子行房時，遭妻子咬下右側睪丸，王男緊急被送醫。醫師表示，因口腔咬下較易產生細菌感染，且單一睪丸不影響生育，因此不建議接回，男子就醫後無生命危險。

台中市消防局26日凌晨2時多接獲民眾報案，指出梧棲區一戶民宅有人跳樓，消防局獲報派遣救護車到場，只發現51歲王姓男子滿手鮮血，手中拿著一個碗裝有一顆睪丸，並表示下體疼痛。

救護人員趕忙將王男送上救護車，另王男49歲的謝姓妻子則情緒激動，先表示不小心將丈夫的睪丸咬下，又說自己吞下一串項鍊要就醫，兩人一併送往醫院救治。

童綜合醫院梧棲院區急診部執行長盧立華今天受訪表示，王姓患者下體有開放性傷口，並帶著分離的右側睪丸就醫，患者表示與妻子行房時遭妻子咬下，因人的口腔細菌較容易發生感染問題，因此建議不接回。

盧立華說，一般男性有兩顆睪丸，只剩一顆不影響賀爾蒙與生育問題，且若接回較容易發生抗體反應，恐會造成不孕症，在與患者溝通後，王男也同意不接回。

他表示，患者傷口經清創後，今天上午換藥發現有感染的情況，必須待改善後再縫合。睪丸的一般外傷是很常見的，常出現像跌落、撞擊等撕裂傷，但用嘴巴咬掉要考慮感染的問題，是他行醫30年首見。1061228

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