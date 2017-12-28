男子遭妻咬下1顆睪丸 醫師：不影響生育

（中央社記者蘇木春台中28日電）王姓男子與妻子行房時，遭妻子咬下右側睪丸，王男緊急被送醫。醫師表示，因口腔咬下較易產生細菌感染，且單一睪丸不影響生育，因此不建議接回，男子就醫後無生命危險。

台中市消防局26日凌晨2時多接獲民眾報案，指出梧棲區一戶民宅有人跳樓，消防局獲報派遣救護車到場，只發現51歲王姓男子滿手鮮血，手中拿著一個碗裝有一顆睪丸，並表示下體疼痛。

救護人員趕忙將王男送上救護車，另王男49歲的謝姓妻子則情緒激動，先表示不小心將丈夫的睪丸咬下，又說自己吞下一串項鍊要就醫，兩人一併送往醫院救治。