拒絕前夫求歡 婦疑遭家暴胰臟險斷裂

（中央社記者趙麗妍台中28日電）51歲婦人上個月因拒絕前夫酒後求歡遭毆打，事後她服安眠藥入睡，翌日醒來腹痛難耐就醫，經腹部電腦斷層發現，婦人的胰臟幾乎快斷裂，緊急手術切除部分胰臟，才救回一命。

台中榮民總醫院急診外傷醫學科醫師賴思岑表示，婦人因腹痛就醫，她供稱，前晚遭前夫徒手毆打，事後她服用安眠藥入睡，翌日早上因腹痛難耐到醫院掛急診。院方立刻通報家暴。

賴思岑指出，婦人的腹部柔軟且沒有明顯外傷、瘀青紅腫，因婦人有酗酒和憂鬱症病史，懷疑是酗酒造成急性胰臟炎，進行血清澱粉酵素及肝功能檢查，發現血清澱粉酵素異常升高，進一步做腹部電腦斷層卻發現婦人的胰臟幾乎快要斷裂，肝臟也有挫傷。醫護人員緊急為婦人進行手術，切除胰臟尾部，救回一命。