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中央社

拒絕前夫求歡 婦疑遭家暴胰臟險斷裂

中央社2017/12/28 21:02
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）51歲婦人上個月因拒絕前夫酒後求歡遭毆打，事後她服安眠藥入睡，翌日醒來腹痛難耐就醫，經腹部電腦斷層發現，婦人的胰臟幾乎快斷裂，緊急手術切除部分胰臟，才救回一命。

台中榮民總醫院急診外傷醫學科醫師賴思岑表示，婦人因腹痛就醫，她供稱，前晚遭前夫徒手毆打，事後她服用安眠藥入睡，翌日早上因腹痛難耐到醫院掛急診。院方立刻通報家暴。

賴思岑指出，婦人的腹部柔軟且沒有明顯外傷、瘀青紅腫，因婦人有酗酒和憂鬱症病史，懷疑是酗酒造成急性胰臟炎，進行血清澱粉酵素及肝功能檢查，發現血清澱粉酵素異常升高，進一步做腹部電腦斷層卻發現婦人的胰臟幾乎快要斷裂，肝臟也有挫傷。醫護人員緊急為婦人進行手術，切除胰臟尾部，救回一命。

台中榮總急診部外傷醫學科主任林子傑表示，因胰臟位於腹部後側，脊椎的前端，當人的腹部受到外力侵襲時，脊椎彷如砧板一般抵住了胰臟，過大的外力如同一把刀子將胰臟切斷。

賴思岑指出，腹部外傷常見於鈍擊，創傷機轉多屬於車輛撞擊、接觸性運動、暴力或墜落所致。重大創傷事件發生或病患意識改變而無法描述事件或疼痛情況時，都應該審慎懷疑腹部創傷發生的可能性，早期診斷，早期治療。1061228

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