聯合國官員：為減少氣排 農林業需改革

聯合國糧農組織（Food and AgricultureOrganization，FAO）助理秘書長卡斯楚-沙拉薩（ReneCastro-Salazar）告訴湯森路透基金會（ThomsonReuters Foundation），農田和森林也可能儲藏大量碳，而所有國家只需採取簡單行動，就可能立即產生對環境有助益的效果。

（中央社羅馬28日綜合外電報導）聯合國糧農組織官員指出，造成地球溫度上升的溫室氣體排放，近1/4來自農業、林業和其他土地利用。若欲將全球溫度上升情況控制在可應付範圍內，必須減少這種情況。

早年環境協商聚焦於減少能源業的氣體排放，因能源業是氣排最大宗來源，且當時農業與氣候變遷的關聯尚未為人所熟知。

之後，貧窮國家擔憂，討論農業與氣候變遷的關聯，會導致他們被迫縮減農業氣排。富裕國家則憂慮，為了讓貧窮的農民適應氣候變遷，必須付出代價。

11月於德國波昂舉行的聯合國氣候會議，終於打破僵局。各國同意就農業與氣候變遷相關議題採取進一步行動。

國際農業發展基金（International Fund forAgricultural Development）環境與氣候事務主管阿斯特拉拉加（Margarita Astralaga）表示：「如今顯然有政治意願來解決這件事。」

許多人希望，這能夠促進新的農業系統發展，這類系統不僅更能抵抗極端氣候衝擊，也能在不增加氣體排放的情況下生產足夠農產品，以供應越來越多飲食偏向更多肉品和乳品的人口。（譯者：中央社張正芊）1061228