銀行業開始獵人頭了！這次他們要找擁有這兩種技能的人

金融海嘯後，求職市場上最不缺的就是銀行員，但，現在銀行真正需要的，是具備數位、金融科技相關技能的人才，銀行業可謂求才若渴，「這種現象在亞洲尤其明顯」。

O'Sullivan 強調，銀行業的人才招募，正受到數位與金融科技的極大影響。

金融海嘯後，對於徵才一事始終被動以待的銀行業，近期轉趨積極，開始獵才。

為了因應數位時代的變化，O'Sullivan 說，銀行別無選擇，只能主動出擊、積極獵才，「重返獵人頭時代」。

他指出，銀行最想要的人才，包括數位策略師、金融科技專家、數據分析管理師，以及網路安全專家。

金融科技是 2017 年最熱門的議題之一，在美國，已有 13 家科技金融公司，達到「獨角獸」(市值超過 10 億美元的未上市公司) 標準。

目前，全球金融科技領域，可分為支付、保險、規劃、借貸 / 眾籌、區塊鏈、交易 / 投資、數據 / 分析，以及資安等 8 大領域。