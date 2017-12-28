《小猫巴克里》首映　屈中恆漂亮女兒曝光

榮獲多項國際影展肯定的臺灣動畫電影《小猫巴克里》，今（28）晚舉行首映會，導演邱立偉帶著片中主角「巴克里」超萌登場，更當場宣布每售出一張電影票，將捐出5元給「台南市向日葵關懷流浪動物協會」，用實際行動幫助流浪動物。而為片中反派角色「朱大人」配音的金鐘影帝屈中恆，也帶著女兒屈沁妍出席。

電影版《小猫巴克里》邀請到許多資深配音員為動畫獻聲。曾為裴勇俊、劉德華擔任御用配音的屈中恆，這次為片中大反派「朱大人」獻聲使壞，聲音表情多變的他，將朱大人的「陰險、狡猾」發揮得淋漓盡致。此外，還有多位動畫界「天王天后」，包括曾為「名偵探柯南」、「蠟筆小新」配音的蔣篤慧，「櫻桃小丸子」、「火影忍者」的林佑俽、郭馨雅等，皆在片中獻聲演出。