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娛樂

《小猫巴克里》首映　屈中恆漂亮女兒曝光

記者翁新涵╱台北報導2017/12/28 21:31
▲屈中恆帶著女兒屈沁妍（左）出席《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝，2017.12.28）
▲屈中恆帶著女兒屈沁妍（左）出席《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝，2017.12.28）

榮獲多項國際影展肯定的臺灣動畫電影《小猫巴克里》，今（28）晚舉行首映會，導演邱立偉帶著片中主角「巴克里」超萌登場，更當場宣布每售出一張電影票，將捐出5元給「台南市向日葵關懷流浪動物協會」，用實際行動幫助流浪動物。而為片中反派角色「朱大人」配音的金鐘影帝屈中恆，也帶著女兒屈沁妍出席。

電影版《小猫巴克里》邀請到許多資深配音員為動畫獻聲。曾為裴勇俊、劉德華擔任御用配音的屈中恆，這次為片中大反派「朱大人」獻聲使壞，聲音表情多變的他，將朱大人的「陰險、狡猾」發揮得淋漓盡致。此外，還有多位動畫界「天王天后」，包括曾為「名偵探柯南」、「蠟筆小新」配音的蔣篤慧，「櫻桃小丸子」、「火影忍者」的林佑俽、郭馨雅等，皆在片中獻聲演出。


▲導演邱立偉（右）、屈中恆出席《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝，2017.12.28）

電影版《小猫巴克里》選擇以導演邱立偉的家鄉臺南作為故事背景，場景包括臺南火車站、四維地下道、大同路涵洞、火車站前圓環等，每一幕都充滿古都文化特色。導演還刻意安排片中出現鐵路、涵洞、平交道等畫面，「說不定以後這些特色很難看到了，我們就把它畫進去。」用作品為世代記憶做保存，也讓臺灣動畫的「模樣」被全世界看見。

關鍵字小貓巴克里屈中恆邱立偉屈沁妍
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