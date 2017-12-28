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中央社

婦聯會願簽備忘錄 內政部29日公布內容

中央社2017/12/28 21:26
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北28日電）中華民國婦女聯合會律師張菀萱今天表示，婦聯會下午召開常委會，決議通過與內政部簽署備忘錄，但簽署內容、條件明天公布；內政部明天也將舉行記者會說明。

新任婦聯會主任委員雷倩傍晚6時30分左右離開婦聯會，大批媒體在外守候，雷倩搖下車窗對媒體表示，「現在無法說明，我要去內政部報告。」

張菀萱晚間接受中央社記者訪問表示，婦聯會下午會議中通過決議要與內政部簽署備忘錄，會議結束後，由她和另一名律師陪雷倩一同會見內政部長葉俊榮說明會議結果，雙方研議備忘錄文本細節。

婦聯會堅持政府不得對旗下相關基金會進行公共監督，22日決定不簽行政契約，婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會超過3個月協商宣告破局。

簽備忘錄是否代表行政契約條件、方案都已談妥？張菀萱表示，大致方向已談妥才會簽備忘錄，代表婦聯會有意願簽行政契約，至於條件、方案是什麼，明天公布。

內政部沒任何回應，僅透過發言人室表示，明天下午會舉行記者會對外說明。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、黨產會達成共識，包括婦聯會捐出超過8成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。8月開始，三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，協商結果破局。

內政部22日祭出撤換婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳。婦聯會隨後改選，由雷倩當選主委，婦聯會希望能再與內政部、黨產會協商。

黨產會26日表示，決定暫緩討論婦聯會是否為中國國民黨附隨組織，希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待。1061228

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