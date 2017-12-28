婦聯會願簽備忘錄 內政部29日公布內容

（中央社記者劉麗榮台北28日電）中華民國婦女聯合會律師張菀萱今天表示，婦聯會下午召開常委會，決議通過與內政部簽署備忘錄，但簽署內容、條件明天公布；內政部明天也將舉行記者會說明。

新任婦聯會主任委員雷倩傍晚6時30分左右離開婦聯會，大批媒體在外守候，雷倩搖下車窗對媒體表示，「現在無法說明，我要去內政部報告。」

張菀萱晚間接受中央社記者訪問表示，婦聯會下午會議中通過決議要與內政部簽署備忘錄，會議結束後，由她和另一名律師陪雷倩一同會見內政部長葉俊榮說明會議結果，雙方研議備忘錄文本細節。