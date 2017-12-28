南韓限制加密貨幣的投機性交易 BitSpread公

根據 BitSpread 公司執行長金森 (Cedric Jeanson) 指出，南韓決議進一步管理加密貨幣的投機性交易，是十分值得肯定的事。

首爾當局計畫禁止匿名加密貨幣帳戶，並有意關閉虛擬硬幣交易所。韓國政府已警告，虛擬硬幣無法發揮真實貨幣的功能，且由於過度波動，可能導致高額損失。首爾也已宣布，計畫對加密貨幣交易，徵收資本利得稅。

「我認為主管官員做出了他們應該做的事，」金森告訴 CNBC 電視台說。他指出，主管官員是在採取行動，確保投資人是在一個有秩序的市場進行交易。