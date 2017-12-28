南韓限制加密貨幣的投機性交易 BitSpread公

根據 BitSpread 公司執行長金森 (Cedric Jeanson) 指出，南韓決議進一步管理加密貨幣的投機性交易，是十分值得肯定的事。
首爾當局計畫禁止匿名加密貨幣帳戶，並有意關閉虛擬硬幣交易所。韓國政府已警告，虛擬硬幣無法發揮真實貨幣的功能，且由於過度波動，可能導致高額損失。首爾也已宣布，計畫對加密貨幣交易，徵收資本利得稅。
「我認為主管官員做出了他們應該做的事，」金森告訴 CNBC 電視台說。他指出，主管官員是在採取行動，確保投資人是在一個有秩序的市場進行交易。
2018 年，比特幣仍可能大幅波動。
DataTrek 研究機構共同創辦人柯拉斯 (Nick Colas) 預期，明年該數位貨幣交易範圍可能界於 6500 至 22000 美元之間。他預期比特幣將至少出現四次崩跌，跌幅達 40% 或更多。
TenX 公司總裁 Julian Hosp 告訴 CNBC 說，比特幣可能上漲至 60000 美元關卡，但他預期明年某時，比特幣可能下跌至 5000 美元水準。他也不確定何者會先到。
金森表示，比特幣近來的跌勢，已在預期之中，由於缺少流動性，明年交易會更加波動。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>