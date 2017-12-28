譏泰副總理愛名錶 社運人士遞舊錶遭拘

法新社報導，這個月稍早時，普拉威配戴一只Richard Mille名錶和鑽石戒指的模樣遭捕捉入鏡，他對高價手錶的明顯喜愛自此引發泰國大眾注意。Richard Mille腕錶一支可要價高達10萬美元。

多次以行動批評泰國軍事政權的社運人士伊可猜（Ekachai Hongkangwan）告訴法新社，他企圖將一支30美元的手錶交給國防部長普拉威（Prawit Wongsuwan）時，遭人「拖」進曼谷一處警察亭中。

（中央社曼谷28日綜合外電報導）泰國社運人士企圖將一只便宜手錶交給軍政府第2號領導人普拉威，在今天遭短暫拘留。泰國副總理兼國防部長普拉威將軍目前身陷名錶風波，申報奢侈腕錶收藏的期限也節節逼近。

這張照片的出現，促使泰國反貪腐機關要求普拉威在明年1月8日前對未申報手錶提出解釋。

伊可猜告訴法新社：「今天我為普拉威將軍帶了一支錶當新年禮物，我知道他是愛錶之人。」

他說：「但現在戴名錶可能會害他又惹上麻煩…所以我給他帶了支自己不用的舊錶，大概價值1000泰銖（30美元）。」

警方表示，他們拘留伊可猜只是為了「聊聊」，不會提出任何指控。

伊可猜被拘不久後便遭釋放。（譯者：中央社陳乃瑜）1061228