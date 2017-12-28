菲百元鈔印刷烏龍 前總統肖像不見了

（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）菲律賓發生紙鈔印刷及錢幣鑄造烏龍事件。數張百元紙鈔上的前總統肖相不見了；另外，不同幣值卻幾乎同樣大小的硬幣，也引起混淆。

菲國網友Earla Anne Yehey日前在臉書上張貼數張照片，展示她從自動提款機中領出的菲律賓百元紙鈔，引起注意的是，紙鈔上原本應有的前總統羅哈斯（Manuel Roxas）肖像不見了，而成為「無臉」紙鈔。

在網友瘋傳之下，截至今天傍晚，她的貼文已有2萬9000多人表達心情，2萬4000多次分享。

有民眾質疑張貼者想紅而造假，但菲律賓中央銀行經調查於今天證實，央行新購的印刷機發生「機械錯誤」，但問題紙鈔數量不多。