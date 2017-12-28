NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈李晨薰好投封鎖千葉　率平鎮爭冠廖正井不連任　「何必找人頭會員」HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

菲百元鈔印刷烏龍 前總統肖像不見了

中央社2017/12/28 21:39
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）菲律賓發生紙鈔印刷及錢幣鑄造烏龍事件。數張百元紙鈔上的前總統肖相不見了；另外，不同幣值卻幾乎同樣大小的硬幣，也引起混淆。

菲國網友Earla Anne Yehey日前在臉書上張貼數張照片，展示她從自動提款機中領出的菲律賓百元紙鈔，引起注意的是，紙鈔上原本應有的前總統羅哈斯（Manuel Roxas）肖像不見了，而成為「無臉」紙鈔。

在網友瘋傳之下，截至今天傍晚，她的貼文已有2萬9000多人表達心情，2萬4000多次分享。

有民眾質疑張貼者想紅而造假，但菲律賓中央銀行經調查於今天證實，央行新購的印刷機發生「機械錯誤」，但問題紙鈔數量不多。

菲律賓中央銀行董事總經理潘吉里納（CarlynPangilinan）下午在記者會上說，央行在印刷紙鈔的過程中偶爾會出現錯誤，但多半會被監印人員發現，這次烏龍屬於「個別事件」。

初步調查顯示，菲國央行這次印出33張「無臉」紙鈔，僅佔100披索（約新台幣66元）紙鈔流通量的0.00009%，目前已收回19張。

央行官員說，民眾可以拿這些無臉百元大鈔到央行總部或各地分行兌換等值貨幣，但也可以作為收藏品。

菲國民眾多以趣聞角度看待無臉紙鈔事件，甚至希望自己成為取得其中一張的幸運兒，目前暫無官員因這些貨幣爭議而受到懲處。

另一方面，央行新發行的5披索硬幣因大小與色澤與現行一披索硬幣相近，在市場引起混淆，就連捷運站投幣機也無法辨識，引發民眾議論，坊間已出現停止發行的呼聲。1061228

陳偉殷回母校指導 鄧愷威赴...快腿張偉聖台日賽學經驗 盼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan