菲百元鈔印刷烏龍 前總統肖像不見了

（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）菲律賓發生紙鈔印刷及錢幣鑄造烏龍事件。數張百元紙鈔上的前總統肖相不見了；另外，不同幣值卻幾乎同樣大小的硬幣，也引起混淆。
菲國網友Earla Anne Yehey日前在臉書上張貼數張照片，展示她從自動提款機中領出的菲律賓百元紙鈔，引起注意的是，紙鈔上原本應有的前總統羅哈斯（Manuel Roxas）肖像不見了，而成為「無臉」紙鈔。
在網友瘋傳之下，截至今天傍晚，她的貼文已有2萬9000多人表達心情，2萬4000多次分享。
有民眾質疑張貼者想紅而造假，但菲律賓中央銀行經調查於今天證實，央行新購的印刷機發生「機械錯誤」，但問題紙鈔數量不多。
菲律賓中央銀行董事總經理潘吉里納（CarlynPangilinan）下午在記者會上說，央行在印刷紙鈔的過程中偶爾會出現錯誤，但多半會被監印人員發現，這次烏龍屬於「個別事件」。
初步調查顯示，菲國央行這次印出33張「無臉」紙鈔，僅佔100披索（約新台幣66元）紙鈔流通量的0.00009%，目前已收回19張。
央行官員說，民眾可以拿這些無臉百元大鈔到央行總部或各地分行兌換等值貨幣，但也可以作為收藏品。
菲國民眾多以趣聞角度看待無臉紙鈔事件，甚至希望自己成為取得其中一張的幸運兒，目前暫無官員因這些貨幣爭議而受到懲處。
另一方面，央行新發行的5披索硬幣因大小與色澤與現行一披索硬幣相近，在市場引起混淆，就連捷運站投幣機也無法辨識，引發民眾議論，坊間已出現停止發行的呼聲。1061228