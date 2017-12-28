足協開放議題 林德福：尊重FIFA意見

（中央社記者李晉緯台北28日電）體育署長林德福今天說，希望足協先對收受個人會員、理事長直選等開放議題在內部形成共識，修改組織章程後再與FIFA溝通，若與FIFA協調不成，體育署仍將以FIFA意見為主。

國民體育法強調開放讓全民參與單項協會的精神，中華民國足球協會針對個人會員入會、理事長由全體會員直選等議題，仍在與國際組織溝通。

對此，林德福說，當時足協用引導式的文給世界足球總會（FIFA）、亞洲足球聯盟（AFC），當時兩個國際單位有以此做出回應，但體改會認為那不是FIFA的「規定」。