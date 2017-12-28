快腿張偉聖台日賽學經驗 盼追隨哥哥旅外

（中央社記者謝靜雯台中28日電）台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農野手張偉聖在與日本和歌山縣隊比賽，8局平手時關鍵三壘打，替球隊拿下1分；張偉聖是旅美球員張進德、張育成的弟弟，他畢業後也盼挑戰旅外。

張偉聖高中曾一度中斷學業，後來在哥哥們的鼓勵下，重新回到學校、也重回棒球場上，因曾經離開，他特別珍惜回到球場打球的機會，今年20歲的張偉聖，結束台日高中棒球菁英對抗賽後，由於年紀因素，正式大型聯賽都沒辦法參加，「我很珍惜跟大家一起打球的機會」。

左打的張偉聖從本壘到一壘最快可以跑出4秒10，比大聯盟左打球員平均速度4秒20還要快，先天條件優異，也有不錯的打擊能力，原本是外野手，哥哥張育成去年建議他多練游擊守備，「多一個位置多一個機會」，練了一年多，前天也在台日青棒賽中，正式比賽游擊守備初體驗。