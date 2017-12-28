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中央社

尋諾亞方舟下落 學者找上土耳其一座山

中央社2017/12/28 21:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）近來世界各地100多名研究人員參與為期3天的亞拉臘山與諾亞方舟國際研討會，他們在土耳其亞拉拉特山（Ararat，中文聖經譯為亞拉臘山）齊聚一堂，企圖找出方舟最後的停泊處。

聖經記載，諾亞方舟在洪水後第150天停靠在土耳其「亞拉臘山上」。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，2010年時，一群福音派基督教探險家聲稱，在亞拉拉特山上發現聖經方舟遺跡。但他們的研究遭專家普遍駁斥，被指缺乏實證。

加州地球科學研究中心（Geoscience ResearchInstitute）的艾斯培朗（Raul Esperante）教授表示：「我的目的是勘察亞拉拉特山各地點，尋找過往災難事件的線索。」

地球科學研究中心由基督復臨安息日會（SeventhDay Adventist Church）資助。

根據研究中心網站，他們的任務是「發現並分享對大自然的理解，以及大自然與聖經上有關造物主上帝的啟示有何關係」。

牛津大學古代史講師普賽爾（Nicholas Purcell）向每日郵報網站表示，這些說法不過是「慣常的廢話」。

他說：「若深達3700公尺的洪水在公元前2800年曾淹沒歐亞大陸，埃及和美索不達米亞已有數百年歷史的複雜社會又是怎麼存活下來？」（譯者：中央社陳乃瑜）1061228

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