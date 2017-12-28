尋諾亞方舟下落 學者找上土耳其一座山

（中央社倫敦28日綜合外電報導）近來世界各地100多名研究人員參與為期3天的亞拉臘山與諾亞方舟國際研討會，他們在土耳其亞拉拉特山（Ararat，中文聖經譯為亞拉臘山）齊聚一堂，企圖找出方舟最後的停泊處。

聖經記載，諾亞方舟在洪水後第150天停靠在土耳其「亞拉臘山上」。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，2010年時，一群福音派基督教探險家聲稱，在亞拉拉特山上發現聖經方舟遺跡。但他們的研究遭專家普遍駁斥，被指缺乏實證。

加州地球科學研究中心（Geoscience ResearchInstitute）的艾斯培朗（Raul Esperante）教授表示：「我的目的是勘察亞拉拉特山各地點，尋找過往災難事件的線索。」