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新北離岸風力發電計畫 環評初審未過

中央社2017/12/28 21:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）環保署今天召開「新北離岸風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，判斷此案風場設置區位對生活環境及社會經濟有重大不利影響，建議不應開發。

艾貴風能壹股份有限公司籌備處提出「新北離岸風力發電計畫環境影響說明書」，11月上旬召開專案小組第1次初審會議時，專案小組決議請開發單位補充修正生態調查、航行安全等資料，並於三芝辦理說明會、強化與漁民溝通後再審。

今天下午進行專案小組第2次會議，北海岸環境自救會及當地居民逾百人在環保署門口召開「拒絕假離岸、保護北海岸」記者會，堅拒開發。

北海岸環境自救會會長賴滿足說，風機設置離岸太近、僅1.8公里，跟國際的30公里差太大，根本是假離岸，而且生態調查嚴重不足，堅拒在當地設置。會中並播放鳥受風機打傷墜亡影片，強調風機設置會影響候鳥等野生動物生存。

淡水區漁會也有代表與會發言，擔心影響漁船作業，要求不要設在當地。

開發單位提出幾點改善作為，包含風場與直航航道保持2浬距離，風場範圍減少38%，縮減最大風機數量由62支減至33支等，不過，仍遭反對。

最後專案小組判斷會對生活環境及社會經濟環境產生重大不利影響，建議不應開發。

專案小組並陳述多項理由，漁業方面，認為鄰近石門、富基、淡水等6個漁港，但未逐一納入相關計畫檢討，也可能影響當地一支釣、延繩釣等數種漁法作業，以及漁船航行的安全。

其次，風場離岸僅1.8公里，景觀環境將產生負面影響，而且風機轉動造成炫影及噪音，也無具體減緩對策。專案小組也質疑陸海域生態調查時間與地點都不足，所在地礁岩地區珊瑚群聚特性的調查資訊也不足。此外，當地東北季風強、海況不佳，質疑設在當地具高度風險。1061228

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