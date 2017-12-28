法國名導認定：一輩子只會找台灣李屏賓拍片

導演在專訪中表示，他這輩子除了李屏賓之外，不會再找其他攝影師來拍他的電影！他甚至希望李屏賓即使有一天選擇退休，仍然能繼續擔任他電影的專任攝影師，冀望兩人能合作一路終老。

法國名導演吉爾布都（Gilles Bourdos）與台灣光影大師李屏賓，2000年在巴黎友人的廚房結識，李屏賓先主動開口交談，從此結下近廿年於公於私的緊密關係。兩人一路從《白色謀殺案》、《今生，緣未了》、到全球佳評如潮的《印象雷諾瓦》，並第四度合作最新作品《多情動物》。

李屏賓笑稱，之前導演還會叫男女主角在沒戲拍攝的時候，在旅館房間內看他之前的作品 例如《海上花》，好讓他們學習光影大師運鏡美學，有助於日後拍片的角色演出。其實，兩人多年來的友誼，有很重要的一部分，是透過美食與烹飪來交流，每回拍戲，兩人都會替對方下廚，並相互學習台法料理的食材與精神，然後品嘗道地美食之餘，長聊人生的酸甜苦辣。



▲吉爾布都（後）與李屏賓在拍攝期間合影。（圖／亮點國際，2017.12.28）

吉爾布都並透露，李屏賓私底下很喜歡逛舊貨市場，所以在勘景過程中，他都會刻意尋找有舊貨市場的地方，這樣平日休工不拍片的時候，兩個人可以去逛逛。這回《多情動物》一片主要取景地，法國南部大城尼斯，不但是導演的家鄉，當地也有著名的跳蚤市場沙萊雅 （Cours Saleya），緊鄰全球聞名的蔚藍海岸。

面對名導的器重，李屏賓亦誠懇表示，很少會遇到這麼禮遇攝影師的導演，連在創作或導戲過程中，都會以他的攝影長處發揮為主。而他在《多情動物》，更透過與眾不同的光影與拍攝，打造出法國當代生活的現代風格，希望讓觀眾耳目一新。