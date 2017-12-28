女子受騙遭詐領逾500萬 警逮5嫌

（中央社記者黃麗芸台北28日電）現年54歲徐姓女子日前遭詐騙集團謊稱健保卡遭人盜用，她信以為真便依對方指示交付6張提款卡，前後遭提領新台幣510萬餘元，警方調閱上百支監視器後鎖定，逮捕5嫌。

台北市警察局萬華分局日前接獲銀行行員報案，指稱疑似有一名婦人遭到詐騙，立即派員前往調查發現，徐女因誤信詐騙集團成員告知她的健保卡遭人盜用，便依對方指示，將自己和母親的提款卡交付給詐騙集團成員。

警方調查發現，徐女在接獲詐騙電話後，分別於10月31日、11月6日將6張提款卡交付給詐騙集團成員，前後共被詐騙集團提領51次、164筆，被騙金額高達510餘萬元。