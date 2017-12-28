挑戰幾米音樂劇 金曲作詞李焯雄展身手

李焯雄的名字，從最常出現的MV到音樂劇舞台，他不僅能處理更細微的情感變化，更不受限於歌手形象，在文字的世界裡大展身手，「在流行歌都很難寫到這樣的主題，因為沒有人會唱」。

首次接下音樂劇全部填詞工作的李焯雄，過去曾幫大咖歌手蔡依林、張惠妹歌曲填詞，相較於流行音樂大多寫「年輕的情歌」，他表示，音樂劇裡反而多是描述中年以上的情歌，感情的層次更深邃，直言「情感上是情歌，但其實有很多是思考人生的意義」。

（中央社記者江佩凌台北28日電）改編自畫家幾米繪本的音樂劇「時光電影院」，由知名劇場導演黎煥雄領軍、金曲音樂製作人陳建騏擔任音樂總監，找來知名金曲作詞人李焯雄為音樂劇填詞，各自大展好身手。

他舉例，音樂劇中有設定一個拋家棄子的角色，但在流行音樂界裡，沒有歌手會想唱「我是個拋家棄子的人」這類的詞，因此，挑戰音樂劇，對於寫詞人來說，不再只是服務一個歌手的形象。

音樂劇台上往往有動作、走位、燈光的互動，李焯雄希望，觀眾先不要在意歌詞字面的想像，雖然他是「歌詞統籌」，但其實是「聲音建築師」，例如在「白光」這首歌時，為了表現「光」這個字的意象，集中所有情緒到一個「金屬聲」中，把歌詞化作聲音，令人更有感覺。

黎煥雄表示，他從歌手莫文蔚的歌曲「不散，不見」中，發現李焯雄對於家庭、親情的填詞刻劃相當細膩，因此，這次力邀他為音樂劇填寫全部的詞，更稱讚他，「裡面很多東西是我一輩子寫不出來的」。

黎煥雄就像李焯雄歌迷一樣，並稱讚李焯雄的才華，「他寫了一輩子的歌詞，又讀了那麼多奇怪的書」，歌詞的張力「很可怕」，甚至在正式錄音成品出現後，讓黎煥雄聽完「雞皮疙瘩掉滿地」。

陳建騏已和黎煥雄合作多部幾米音樂劇，對於李焯雄此次參與整齣戲的填詞，認為除了十足具有渲染力外，邏輯也相當強烈，由於李焯雄的歌詞註解像是一篇「論文」，會清楚地補充詞的想法，所以能從劇本之外，透過李焯雄的文字脈絡發揮更多想像。

為了「時光電影院」，陳建騏此次更一次完成12首曲子，他認為，以往詮釋角色間的關係需要很多「想像」，但這次的歌曲展現更直接、濃烈的內容，聽完就會了解人物的關係和情感動機。

幾米音樂劇「時光電影院」將於2018年1月12至14日，在台中國家歌劇院首演；2018年1月20日至23日於台北國家戲劇院演出。1061228