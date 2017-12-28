國體法／廖正井不連任　「何必找人頭會員？」

廖正井透過聲明稿表示，棒協為響應基層的聲音多辦各類比賽，及爭取國際賽事在台灣比賽，但是體育署的補助全年平均約佔總支出的百分之40左右，其餘要由棒協向外募款籌措，國際賽事為尊重技術委員會的決定總教練及教練挑選的球員，但是比賽成績不理想，所有指責都是理事長，理事長是無給職，是本著犧牲奉獻的熱忱來參與，結果是換來謾罵之聲，何必呢？早就有不如歸去，怎會去運作人頭會員呢？

針對外界質疑中華棒協找人頭會員灌水，棒協今（28）日晚間由理事長廖正井發布聲明稿表示，自己已表態不會尋求連任，怎會去運作人頭會員。

另外，對於外界質疑提高入會費及常年會費一事，廖正井聲明中表示，因近年棒協舉辦比賽近千場，體育署補助卻逐年減少，而且這些費用都會給下任理事長使用，自己任內不會使用。

廖正井聲明稿全文如下：

一、本人參加體育署為國體法修法召開公聽會時即表態本人不會循求連任。

棒協為響應基層的聲音多辦各類比賽，及爭取國際賽事在台灣比賽，但是體育署的補助全年平均約佔總支出的40％左右，其餘要由棒協向外募款籌措，國際賽事為尊重技術委員會的決定總教練及教練挑選的球員，但是比賽成績不理想，所有指責都是理事長，理事長是無給職，係本著犧牲奉獻的熱忱來參與，結果是換來謾罵之聲，何必呢？早就有不如歸去，怎會去運作人頭會員呢？

二、本會於12月15日召開理監事及會員代表大會，配合國體法修正本㑹章程，體育署亦派員親臨督導，並「強烈要求」要接受體育署轉來的㑹員名單，不得拒絕，對於理事不能選舉理事長改由會員直選等均有意見，但是本人拜託理監事希望配合國體法的修正以免被扣上反改革之罪，完全配合國體法修正。

三、本㑹章程修正案未獲體育署核准即收費之事，是本會行政人員為配合體育署於三月底之前完成改選理監事及理事長，怕耽誤時程所做的事情，況且本會召開理監事及社員代表大會時，體育署均派員參加，對於本會完全配合國體法修正章程均予肯定， 本㑹成員僅希望儘速完成，無心之過。

四、年費及會員費提高之事，因為近年棒協舉辦之比賽每年近千場，而且體育署補助逐年減少，這些收費均由下屆理事長運用，不是本人任內所使用，希望愛護並支持棒球發展的球迷朋友們都支持，棒協所有經費運用均由會計師簽證並接受主管機關查驗。

本人雖不循求連任，但是還是希望大家支持棒球並支持改選後新任理事長。