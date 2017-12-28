林奕丞天天上場 興大附農晉季軍戰

林奕丞今天用76球先發投6局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、1次保送，有效壓制對手打線。搭配捕手李丞齡表示，林奕丞高中進步多，控球變好，直球加上變速球，可以搭配內外角，有更多的變化。

興大附農總教練顏良吉表示，球員人數不足，部分選手同時在屏東參加長華盃高中棒球菁英賽，「今天只有12名球員可以上場，也緊急從屏東調了3名球員回來參加明天的季軍戰」。興大附農明天季軍戰將與大阪明星隊交手。

（中央社記者謝靜雯台中28日電）台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農投手林奕丞天天上班，今天對日本和歌山縣隊，先發投6局無失分，率隊以4比0拿下勝利，目前4戰已經投了162球，明天季軍戰後半段也將待命。

林奕丞預賽加上今天比賽共4場，2場先發、2場後援，今天之前的3戰總計投5局，投球局數都不長，4戰總計用162球。

顏良吉表示，平常在學校有足夠的訓練量，也有控制投球數，不會有太大的問題，明天季軍戰可能讓林奕丞再後援上場投短局數。林奕丞表示，狀況不錯，「沒有做太大的改變，怎麼來就怎麼投」。

興大附農與日本和歌山縣隊今天比賽前7局僵持不下，8局靠著接連安打先拿1分，9局再起攻勢，捕手李丞齡關鍵三壘打，替球隊多添兩分保險分。李丞齡9局的打席，原本是要短打，選到兩壞球後教練團開綠燈，讓他自由發揮、一棒建功。

李丞齡今年入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，在剛落幕的中信盃黑豹旗全國高中棒球賽，也拿下最佳十人捕手獎，他表示守備方面擋球還需要再加強，也希望提升打擊的穩定性。1061228