陸富商王健林被爆 旗下企業裁員95%

（中央社台北28日電）萬達集團董事長王健林旗下的萬達網絡科技傳出大裁員，消息人士指出，要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門。王健林自今年年中就屢被爆料陷入財務危機。

知情人士向澎湃新聞表示，萬達網絡科技集團（萬達網科）從28日起開始大規模裁員，據稱要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門，這意味著網科人員將從最高峰削減95%。

根據取得的這份勞動合約解除通知，公司與員工從2018年1月1日起解除勞動合約。此外，萬達網科向離職員工支付1個月工資作為代通知金，支付2個月工資作為補償金，為員工繳納的社會保險到2017年12月為止。