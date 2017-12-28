NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈李晨薰好投封鎖千葉　率平鎮爭冠廖正井不連任　「何必找人頭會員」HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

陸富商王健林被爆 旗下企業裁員95%

中央社2017/12/28 22:06
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北28日電）萬達集團董事長王健林旗下的萬達網絡科技傳出大裁員，消息人士指出，要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門。王健林自今年年中就屢被爆料陷入財務危機。

知情人士向澎湃新聞表示，萬達網絡科技集團（萬達網科）從28日起開始大規模裁員，據稱要從目前的6000名員工裁至300名，只保留職能部門，這意味著網科人員將從最高峰削減95%。

根據取得的這份勞動合約解除通知，公司與員工從2018年1月1日起解除勞動合約。此外，萬達網科向離職員工支付1個月工資作為代通知金，支付2個月工資作為補償金，為員工繳納的社會保險到2017年12月為止。

知情人士表示，公司口頭告知簽不簽都一樣，並且沒有任何公司官方形式通知或者郵件通知，就是人資拿著協議找你一個一個聊。知情人士說，萬達網科整塊業務要砍掉，當時好多人都是被年薪16個月騙進來。

諷刺的是，在萬達集團2016年的年會上，王健林表示，集團批准萬達網科2017年至2019年的發展計畫，同時批准5年資金計畫。按計畫，萬達網科要力爭2018年實現整體盈利，2020年利潤過百億，實現整體上市。

王健林7月起就屢被爆料陷入財務危機，出售77家飯店和13個文化旅遊項目，兩項交易總金額人民幣637.5億元（新台幣約2948億元），而這些款項將大部分用於清償銀行貸款。

外界認為，萬達財務風暴與中國防堵資金外流有關，但也有外媒指出，王健林可能涉及中國大陸富商肖建華案。肖建華1月時被人從香港帶走，他曾為多名中共高層的家庭從事交易。1061228

第106310期今彩539...美國政府制裁後 車臣總統臉...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan