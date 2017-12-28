龐畢度中心文化輸出 前進歐亞

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國的龐畢度藝術中心近年積極在國外拓展影響力，繼與西班牙馬拉加合作後，陸續在比利時布魯塞爾、中國上海進行合作計畫，也不排除前進南美洲和非洲。

位於巴黎的龐畢度藝術中心（Centre Pompidou）在數量上擁有歐洲數一數二的現代及當代藝術藏品。

龐畢度中心自2015年起在馬拉加（Malaga）已有一個合作展覽空間，今年12月又與布魯塞爾簽約，與上海合作的計畫也在進行。

龐畢度中心在布魯塞爾的展覽空間籌備工作預計於2022年完成，地點在雪鐵龍（Citroen）舊車庫，佔地1萬5000平方公尺。