美國政府制裁後 車臣總統臉書突遭關閉

根據全球馬尼次基法（Global Magnitsky Act），卡狄羅夫若在美國管轄境內有資產，美方可予以凍結，並禁止他進入美國。

（中央社莫斯科28日電）車臣總統卡狄羅夫上週被美國財政部列入黑名單，指稱他侵犯人權，限制他人的言論和集會自由；不過，他日前在俄國版臉書Vkontakte上回應，美國的制裁反而讓他覺得自己很偉大。

為了回應制裁，卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）日前特地拍了一個短片。畫面中他正在練舉重，被告知制裁後，他說，「美國人真可憐，被小小的車臣嚇成這樣。他們制裁我，讓我現在覺得我真偉大」。

俄羅斯車臣共和國總統卡狄羅夫是俄國數一數二愛用社群網站的政治人物，他的Instagram帳號有上百萬追隨者。

卡狄羅夫的臉書（Facebook）和Instagram帳號23日突然被關閉，他指控這是美方施壓的結果。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也表示不滿，認為臉書無預警的行為「令人擔心」。俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）則去信要求臉書解釋。

臉書昨天表示，這是為了配合美國制裁而作出的決定。卡狄羅夫被美國列入制裁名單，所以臉書在法律上有義務封鎖受到美國制裁者的帳號。

卡狄羅夫除了臉書和IG，還有Twitter、Telegram和俄國版臉書Vkontakte的帳號。他平日熱愛用社群網站分享軍裝照、健身、與動物玩耍或搏鬥的照片，塑造其硬漢形象。

他也是蒲亭的死忠支持者，蒲亭63歲生日時，他還放了一張和蒲亭靠在一起的照片。1061228